عناوين الصحف ليوم الأربعاء 5 آب 2026
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05 August 2026
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25 mins ago
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source: tayyar.org
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الشرق الأوسط السعودية: أميركا ترجّح اتفاقاً حول «هرمز» خلال يومين... وإيران تقترح «سيطرة جزئية» على المضيق
النهار: 4 آب "ملتهب" والمفاوضات تغوص في تعقيداتها... نواف سلام لقاسم: أنتم قدّمتم العون الأكبر لإسرائيل
المدن: تصعيد إسرائيلي متواصل جنوباً: غارات وتفجيرات وحرائق
الأنباء الكويتية: إحياء ذكرى انفجار المرفأ تزامناً مع انعقاد الجولة السابعة من المفاوضات اللبنانية - الإسرائيلية
سلام: العون الأكبر لإسرائيل قدّمه مَن تفرّد بإدخال لبنان في مغامرات حروب «إسناد» عبثية
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06 :58
سوريا: الإخبارية السورية: تحليق للطيران المسيّر التابع للاحتلال الإسرائيلي بأجواء قرى معرية وعابدين في حوض اليرموك بريف درعا (الميادين)
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06 :48
ترمب في تصريحات لفوكس نيوز: مضيق هرمز سيفتح قريبا وإلا ستتعرض إيران لأكبر هجوم منذ الحرب العالمية الثانية
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06 :46
باكستان: مراسل الميادين في اسلام آباد عن مصادر: يجري التحضير لمذكرة تفاهم ثانية تكون ملحقاً للمذكرة الأولى وتكون محصورة بمضيق هرمز (الميادين)
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06 :23
ترامب: إيران أمام فرصة أخيرة لإبرام اتفاق
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06 :20
ترامب: مضيق هرمز سيُفتح قريبا جدا وإلا ستتعرض إيران لـضربة قوية للغاية
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06 :04
مصدر مقرب من فريق التفاوض الإيراني لـRT: نجري مفاوضات لإدارة مضيق هرمز مع سلطنة عمان فقط (روسيا اليوم) تتمة
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Just in
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06 :58
سوريا: الإخبارية السورية: تحليق للطيران المسيّر التابع للاحتلال الإسرائيلي بأجواء قرى معرية وعابدين في حوض اليرموك بريف درعا (الميادين)
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06 :48
ترمب في تصريحات لفوكس نيوز: مضيق هرمز سيفتح قريبا وإلا ستتعرض إيران لأكبر هجوم منذ الحرب العالمية الثانية
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06 :46
باكستان: مراسل الميادين في اسلام آباد عن مصادر: يجري التحضير لمذكرة تفاهم ثانية تكون ملحقاً للمذكرة الأولى وتكون محصورة بمضيق هرمز (الميادين)
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06 :23
ترامب: إيران أمام فرصة أخيرة لإبرام اتفاق
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06 :20
ترامب: مضيق هرمز سيُفتح قريبا جدا وإلا ستتعرض إيران لـضربة قوية للغاية
-
06 :04
مصدر مقرب من فريق التفاوض الإيراني لـRT: نجري مفاوضات لإدارة مضيق هرمز مع سلطنة عمان فقط (روسيا اليوم) تتمة
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مصدر مقرب من فريق التفاوض الإيراني لـRT: نجري مفاوضات لإدارة مضيق هرمز مع سلطنة عمان فقط
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05 August 2026
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