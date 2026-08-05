الشرق الأوسط السعودية: أميركا ترجّح اتفاقاً حول «هرمز» خلال يومين... وإيران تقترح «سيطرة جزئية» على المضيقالنهار: 4 آب "ملتهب" والمفاوضات تغوص في تعقيداتها... نواف سلام لقاسم: أنتم قدّمتم العون الأكبر لإسرائيلالمدن: تصعيد إسرائيلي متواصل جنوباً: غارات وتفجيرات وحرائقالأنباء الكويتية: إحياء ذكرى انفجار المرفأ تزامناً مع انعقاد الجولة السابعة من المفاوضات اللبنانية - الإسرائيليةسلام: العون الأكبر لإسرائيل قدّمه مَن تفرّد بإدخال لبنان في مغامرات حروب «إسناد» عبثية