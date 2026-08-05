الشرق الأوسط السعودية: بيروت - تل أبيب:

طرح لبنان، أمس، أن تشمل المناطق النموذجية الجديدة مدينتي بنت جبيل والخيام في جنوب لبنان، وذلك خلال الجلسة السابعة من المفاوضات مع إسرائيل والثانية بين الجانبين التي تستضيفها العاصمة الإيطالية روما.



وقالت مصادر لـ«الشرق الأوسط» إن اقتراح البلدتين ينطلق من رمزيتهما الوطنية، وموقعهما الجغرافي، والعدد الكبير من سكانهما الذين لا يزالون نازحين.



وفي إسرائيل، قال مصدر سياسي إنه من الصعب تصور أن تُحدث المحادثات تقدماً يفضي إلى انسحاب كبير، لأن الأوضاع السياسية (الانتخابات للكنيست) تمنع ذلك.