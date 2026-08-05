لبنان يطرح بنت جبيل والخيام في «روما 2»
-
05 August 2026
-
1 hr ago
-
-
source: الشرق الأوسط
-
الشرق الأوسط السعودية: بيروت - تل أبيب:
طرح لبنان، أمس، أن تشمل المناطق النموذجية الجديدة مدينتي بنت جبيل والخيام في جنوب لبنان، وذلك خلال الجلسة السابعة من المفاوضات مع إسرائيل والثانية بين الجانبين التي تستضيفها العاصمة الإيطالية روما.
وقالت مصادر لـ«الشرق الأوسط» إن اقتراح البلدتين ينطلق من رمزيتهما الوطنية، وموقعهما الجغرافي، والعدد الكبير من سكانهما الذين لا يزالون نازحين.
وفي إسرائيل، قال مصدر سياسي إنه من الصعب تصور أن تُحدث المحادثات تقدماً يفضي إلى انسحاب كبير، لأن الأوضاع السياسية (الانتخابات للكنيست) تمنع ذلك.
-
Just in
-
06 :58
سوريا: الإخبارية السورية: تحليق للطيران المسيّر التابع للاحتلال الإسرائيلي بأجواء قرى معرية وعابدين في حوض اليرموك بريف درعا (الميادين)
-
06 :48
ترمب في تصريحات لفوكس نيوز: مضيق هرمز سيفتح قريبا وإلا ستتعرض إيران لأكبر هجوم منذ الحرب العالمية الثانية
-
06 :46
باكستان: مراسل الميادين في اسلام آباد عن مصادر: يجري التحضير لمذكرة تفاهم ثانية تكون ملحقاً للمذكرة الأولى وتكون محصورة بمضيق هرمز (الميادين)
-
06 :38
عناوين الصحف ليوم الأربعاء 5 آب 2026 تتمة
-
06 :23
ترامب: إيران أمام فرصة أخيرة لإبرام اتفاق
-
06 :20
ترامب: مضيق هرمز سيُفتح قريبا جدا وإلا ستتعرض إيران لـضربة قوية للغاية
-
-
Other stories
-
-
-
بعد ضبط صواريخ آتية من سوريا.. ماذا وجد الجيش في عرسال؟
-
بعد كلام الشيخ قاسم.. هذا ما كشفته مصادر الحزب!
-
بالصورة: العثور على العائلة المفقودة الام واولادها الثلاثة !
-
نائب "الحزب" يرد على سلام!
-
رصد عملية سحب آلية عسكرية معادية أُصيبت سابقًا في منطقة وادي السلوقي
-
السفارة الفرنسية في ذكرى 4 آب: تضامن وأمل بتحقيق العدالة المنشودة
-
شو الوضع؟ 4 آب والجرح المفتوح على تغييب الحقيقة... مفاوضات روما في خضم الضبابية
-
طرابلسي: لا شيء يُعزي الاهالي غير الحقيقة
-
وضع إكليل من الزهر على نصب شهداء انفجار مرفأ بيروت
-
بيروت الّتي أضاعت الصوت بانتظار أن تنطق العدالة
-
EXCLUSIVE
كواليس - نائب يحضر لفتح ملفات فساد جديدة!
-
أجواء اليوم الأول من المفاوضات دقيقة وحساسة!
-
EXCLUSIVE
خاصّ - رسالة من رئيس عربي الى دولة عربية.. ما مضمونها؟
-
العلامة فضل الله في ذكرى انفجار المرفأ: من حق اللبنانيين معرفة الحقيقة ومحاسبة المسؤولين
-
الحرارة ستنخفض بشكلٍ كبير... ماذا كشف الأب خنيصر عن الطقس؟
-
هذا ما يقوم به الجيش الإسرائيليّ في لبنان!
-
عطالله في ذكرى 4 آب: إعتداء وجريمة: خارجي وداخلي!
-
ردّ عنيف من سلام على قاسم!
-
"الوفد الإسرائيليّ تراجع عن موقفه السابق في هذا الشأن ".. اليكم كواليس مفاوضات روما!
-
EXCLUSIVE
بالفيديو - ماريو باسيل لـ TTV Plus: انا من بيت باسيل لكن هذا ما قلته لجعجع.مرتي روسية بس أنا من"المعاملتين" ومتفائل بالبلد
-
-
Just in
-
06 :58
سوريا: الإخبارية السورية: تحليق للطيران المسيّر التابع للاحتلال الإسرائيلي بأجواء قرى معرية وعابدين في حوض اليرموك بريف درعا (الميادين)
-
06 :48
ترمب في تصريحات لفوكس نيوز: مضيق هرمز سيفتح قريبا وإلا ستتعرض إيران لأكبر هجوم منذ الحرب العالمية الثانية
-
06 :46
باكستان: مراسل الميادين في اسلام آباد عن مصادر: يجري التحضير لمذكرة تفاهم ثانية تكون ملحقاً للمذكرة الأولى وتكون محصورة بمضيق هرمز (الميادين)
-
06 :38
عناوين الصحف ليوم الأربعاء 5 آب 2026 تتمة
-
06 :23
ترامب: إيران أمام فرصة أخيرة لإبرام اتفاق
-
06 :20
ترامب: مضيق هرمز سيُفتح قريبا جدا وإلا ستتعرض إيران لـضربة قوية للغاية
All news
- Filter
-
AllPoliticsLebanonWorldPeopleBusinessHealthSportsTechnology
-
عناوين الصحف ليوم الأربعاء 5 آب 2026
-
-
-
05 August 2026
-
مصدر مقرب من فريق التفاوض الإيراني لـRT: نجري مفاوضات لإدارة مضيق هرمز مع سلطنة عمان فقط
-
-
-
05 August 2026
-
النفط يهبط بأكثر من 4% بفعل تجدد الآمال في اتفاق أمريكي إيراني
-
-
05 August 2026
-
أكسيوس: اتفاق يقترب لإعادة فتح مضيق هرمز
-
-
-
05 August 2026
-
سر قديم للعناية بالشعر.. 3 فوائد لزيت شهير لا يعرفها كثيرون
-
-
05 August 2026
-
ألف سفينة عبرت هرمز.. تفاهم إيراني عُماني لإعادة فتح الممر
-
-
-
05 August 2026
-
الشقيقتان وليامز تشاركان ببطاقة دعوة في منافسات الزوجي ببطولة سينسناتي
-
-
05 August 2026
-
«إتش إس بي سي» يتجاوز التوقعات بأرباح قوية ويرفع مستهدف دخل الفوائد
-
-
05 August 2026
-
العشاء المتأخر... هل يهدد صحة قلبك؟
-
-
05 August 2026
-
أمين عام "فيفا" في رسالة مسربة للموظفين: أزمة بيع حقوق كأس العالم "مؤسفة"
-
-
05 August 2026