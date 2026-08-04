صدر عن قيادة الجيش - مديرية التوجيه البيان الآتي:إلحاقًا بالبيان السابق المتعلق بضبط وحدة من الجيش صواريخ غراد ١٢٢ ملم في جرد عرسال بعدما جرى تهريبها من الأراضي السورية إلى الأراضي اللبنانية، ونتيجة التحقيقات والمتابعة الأمنية لأفراد شبكة التهريب، نفّذت مديرية المخابرات عمليات دهم في بلدة عرسال وضبطت كمية كبيرة من الذخائر الحربية.سُلمت المضبوطات، وتجري المتابعة لتوقيف باقي المتورطين.