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Tayyar Article

إغلاق منفذ العريضة الحدودي مع سورية أمام حركة المسافرين لمدة 15 يومًا، اعتبارًا من 6 آب الجاري، وذلك بسبب بدء الأعمال الفنية في الفتحة الأخيرة من جسر المنفذ من جهة الأراضي اللبنانية

  • 04 August 2026
  • 21 mins ago
    • Lebanon
    • POLITICS
  • source: tayyar.org

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