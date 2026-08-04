داخليا بدا لافتا كلام الامين العام للحزب الشيخ نعيم قاسم عن سوريا، فقالت مصادر حزب الله للجديد ان رسائل متبادلة سبق ان حصلت بين الحزب والقيادة السورية الجديدة، ابرزها كلام وزير الخارجية اسعد الشيباني في زيارته لبنان عن عدم ممانعة اللقاء مع الحزب، والموقف السوري المعلن عن رفض التدخل في لبنان تلبية للمطلب الاميركي. وبالتالي تقول المصادر ان كلام قاسم جاء ملاقاة لهذه الرسائل متحدثة عن تواصل ميداني ومقدمات حصلت لهذه المواقف من خلال الدور التركي الذي مهد لها ايضا.