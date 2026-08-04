صــــدر عـــن المديريّـــة العامـّـة لقــوى الأمــن الدّاخلـــي _ شعبــــة العلاقــــات العامّــــةالبـــــلاغ التّالـــــــي:إلحاقًا لبلاغنا السّابق، المتعلّق بتعميم صورة المفقودين:فاديا حسين صلاح الدين (مواليد 1984، لبنانية) وأولادها:إلياس كسّاب (مواليد 2016، لبناني) قاصرليلى كسّاب (مواليد 2017، لبنانية) قاصرماريان كسّاب (مواليد 2019، لبنانية) قاصرالذين غادروا منزلهم الكائن في المريجات – البقاع، بتاريخ 30-7-2026.ونتيجة للتّحريّات والمتابعة، توافرت معلومات لدى مخفر المعلّقة في وحدة الدّرك الإقليمي عن وجود المفقودين في مبنى عائد لإحدى الجمعيّات، حيث تمّ العثور عليهم. وقد أفادت فاديا المذكورة أنّها تركت منزلها الزوجي بملء إرادتها والتجأت إلى الجمعيّة بسبب خلافات عائلية.