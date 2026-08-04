Tayyar Article
غارة من مسيرة إسرائيلية على بلدة النبطية الفوقا
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04 August 2026
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1 hr ago
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source: tayyar.org
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بعد ضبط صواريخ آتية من سوريا.. ماذا وجد الجيش في عرسال؟ تتمة
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إغلاق منفذ العريضة الحدودي مع سورية أمام حركة المسافرين لمدة 15 يومًا اعتبارًا من 6 آب الجاري وذلك بسبب بدء الأعمال الفنية في الفتحة الأخيرة من جسر المنفذ من جهة الأراضي اللبنانية
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20 :51
بالصورة: العثور على العائلة المفقودة الام واولادها الثلاثة ! تتمة
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20 :51
بالصورة: العثور على العائلة المفقودة الام واولادها الثلاثة ! تتمة
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