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Tayyar Article

المتحدث باسم الخارجية الأميركية: المناقشات في روما تجمع فرقاً تقنية من حكومتي لبنان واسرائيل بهدف الدفع نحو التنفيذ الكامل لاتفاق الاطار

  • 04 August 2026
  • 17 mins ago
    • Lebanon
    • POLITICS
  • source: tayyar.org

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