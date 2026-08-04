ردّ عضو كتلة "الوفاء للمقاومة" النائب علي عمار على بيان رئيس الحكومة نواف سلام، الذي جاء تعليقاً على تصريحات الأمين العام لـ"حزب الله" الشيخ نعيم قاسم، معتبراً أن سلام تجاهل، بحسب تعبيره، الاعتداءات الإسرائيلية المتواصلة على لبنان، واختار توجيه الاتهامات إلى المقاومة.





وقال عمار، في بيان، إنه "من الغرابة والعجب أن تهتز أركان رئيس الحكومة عندما وُصفت السلطة بأنها، من حيث تدري أو لا تدري، تقدم خدمة للعدو الإسرائيلي"، معتبراً أن هذه "الحماسة" لا تظهر، وفق قوله، في مواجهة "الجرائم اليومية التي يرتكبها العدو بحق لبنان"، من اعتداءات على السيادة وتدمير للقرى والمنازل والبنى التحتية، أو في الرد على المواقف الإسرائيلية الرافضة للانسحاب من جنوب لبنان.



وأضاف أن رئيس الحكومة "ارتضى لنفسه أن يكون خارج الصورة والفعل"، معتبراً أنه "لم يعد يميز بين من يحتل الأرض ومن يدافع عنها"، ومتهماً إياه بإطلاق الاتهامات بدلاً من الإجابة عن الأسئلة التي طرحها الأمين العام لـ"حزب الله"، أو التجاوب مع دعوته إلى الحوار.



وتساءل عمار: "أليس مسار التنازلات الذي أدخلت السلطة لبنان فيه قدّم هدية مجانية للعدو الإسرائيلي؟"، مضيفاً: "هل يستطيع رئيس الحكومة أن يعدد للبنانيين مكسباً وطنياً واحداً تحقق من مسار المفاوضات المباشرة، سوى المزيد من المماطلة والاعتداءات والتنازلات؟".

وختم داعياً رئيس الحكومة إلى "الإجابة عن هذه الأسئلة، ووقف التنازلات المجانية، وتوحيد الجهود للدفاع عن لبنان وسيادته".وكان رئيس الحكومة نواف سلام قد رد في وقت سابق على تصريحات الشيخ نعيم قاسم، مؤكداً أن "العون الأكبر لإسرائيل قدّمه من تفرّد بإدخال لبنان في مغامرات حروب إسناد عبثية، ومنحها الذرائع للاعتداء على بلدنا ودوس سيادته"، مشدداً على أن "لا سيادة للبنان إلا بقرار واحد مستقل في دولة لها جيش واحد".وجاء سجال الطرفين بعد كلمة للأمين العام لـ"حزب الله" اعتبر فيها أن "المفاوضات المباشرة لم تجلب للبنان إلا العار والذل والخيبة والتنازلات المتتالية"، متهماً السلطة اللبنانية بأنها "كانت عوناً لإسرائيل بدلاً من أن تكون عوناً للبنان".