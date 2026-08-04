افادت "الوكالة الوطنية للاعلام" بأنه رصد عصر اليوم، قيام جيش العدو بعملية سحب لآلية عسكرية كانت قد أُصيبت سابقًا بفعل ضربات المقاومة في منطقة وادي السلوقي.