Tayyar Article
هيئة البث الإسرائيلية عن مصدر عسكري: رئيس الأركان اصدر تعليماته بتقييد العمليات الهجومية في قطاع غزة
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04 August 2026
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1 hr ago
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source: tayyar.org
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