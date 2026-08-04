كتبت السفارة الفرنسية عبر "اكس": "‎انفجار 4 آب 2020: رسالة تضامن وأمل بتحقيق العدالة المنشودة، بعد ست سنوات".وأعلنت أن السفير هيرفيه ماغرو وموظفو السفارة وقفوا دقيقة صمت تخليدا لذكرى الضحايا.