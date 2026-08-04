مأساة هذا الوطن الصغير من مأساة أداء شعبه وخيانة المنظومة الحاكمة. خيانة نعم، لأنَّ الفساد المستحكم في سلوكها، وغياب المحاسبة، هو ما يتيح تقاذف المسؤوليات، وتضليل الناس، وتبادل المنافع في نظام يتركُ شحناتٍ نيترات الأمونيوم ترقد أعواماً قبل أن تنفجرَ أو يتم تفجيرها لتدمر بيروت.وتغييب القرار الظني في الجوارير أيضاً، هو ما يترك الجرح مفتوحاً بعد ستة أعوام، في انتظار حقيقة كغودو، للأسف قد لا تأتي...وقد أحيا المواطنون وأهالي شهداء انفجار العصر الذكرى السادسة لتدمير بيروت بمسيرة صامتة من المرفأ حتى ساحة الشهداء، حيق رفعوا صورهم وطالبوا بالحقيقة مذكِّرين بتغييب الحقيقة.أما في روما فقد دارت مفاوضات تقليدية ذكّر فيها الوفد اللبناني بخرق إسرائيل المستمر لوقف النار مقدماً الوثائق التي لا تحتاج إلى دليل. وأفادت مصادر قصر بعبدا أن "الوفد اللبناني طالب بإعادة تجديد وقف اطلاق النار المعلن سابقاً، والإصرار على وقف الخروقات الإسرائيلية". ولفتت المصادر إلى أن "النقاش خلال جولة المفاوضات بدأ بالتفاصيل التقنية والتفصيلية للآليات التنفيذية الخاصة في المناطق النموذجية".لكن في بيروت، كان يدور سجال عنيف بين رئيس الحكومة نواف سلام وأمين عام حزب الله الشيخ نعيم قاسم الذي بادر إلى تحميل السلطة المسؤولية عن التنازلات أمام إسرائيل واستمرار الإحتلال، واعتبر أنها تساعد في ذلك، داعياً إياها إلى الحوار مع "الحزب".وقد رد سلام بإعادة كرة المسؤولية إلى حزب الله، معتبراً "أن العون الأكبر لإسرائيل قدّمه مَن تفرّد بإدخال لبنان في مغامرات حروب "اسناد" عبثية، ومنحها الذرائع للاعتداء على بلدنا ودوس سيادته". ورأى سلام أن "مَن تفرّد بقرار الحرب ويحاول الاستمرار بمصادرة قرار الدولة لا يملك أن يوزّع شهادات في الوطنية، ناهيكم في السيادة".ميدانياً واصلت إسرائيل عمليات التفجير التي استهدفت المنصوري، فيما تواصل القصف المدفعي على مرتفعات علي الطاهر واستهدف أيضاً عيتا الجبل، وحلق الطيران الحربي في سماء لبنان من الجنوب إلى أقاصي سماء البقاع.