وضع ممثل قائد الجيش العماد رودولف هيكل إكليلًا من الزهر على نصب شهداء انفجار مرفأ بيروت تكريمًا لذكراهم. وقد أدّت ثلّة من العسكريين التشريفات أثناء وضع الإكليل.