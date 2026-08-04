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Tayyar Article

صندوق النقد الدولي: تعافي سوريا يكتسب قوة مع توقع نمو في خانة العشرات في 2026 واستمرار النمو القوي في 2027

  • 04 August 2026
  • 1 hr ago
    • Lebanon
    • POLITICS
  • source: tayyar.org

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