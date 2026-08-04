أجواء اليوم الأول من المفاوضات دقيقة وحساسة!
-
04 August 2026
-
39 mins ago
-
-
source: tayyar.org
-
قالت معلومات للـLBCI إنّ "اليوم الأول من المفاوضات بين لبنان وإسرائيل لا يزال مستمرًا ويمكن وصف الأجواء بأنها دقيقة وحساسة إلا أن البحث يتواصل في الملفات الأساسية وفي مقدمها المناطق التجريبية ووقف الأعمال العدائية وتفجير الأنفاق وعمليات هدم القرى."
-
Just in
-
17 :15
رويترز: أسعار النفط تواصل تراجعها لتسجل أدنى مستوياتها خلال جلسة التداول وخام برنت ينخفض 4.7% وخام غرب تكساس الوسيط 5.4%
-
17 :13
وضع إكليل من الزهر على نصب شهداء انفجار مرفأ بيروت تتمة
-
17 :09
بيروت الّتي أضاعت الصوت بانتظار أن تنطق العدالة تتمة
-
17 :07
روبيو: الإعلان عن الاتفاق مع إيران بشأن هرمز قد يتم قريبا
-
17 :06
صندوق النقد الدولي: تعافي سوريا يكتسب قوة مع توقع نمو في خانة العشرات في 2026 واستمرار النمو القوي في 2027
-
16 :45
"الحدث": إعلان عمانيّ إيراني خلال ساعات بشأن ترتيبات إعادة فتح مضيق هرمز بشكل كامل
-
-
Other stories
-
-
-
EXCLUSIVE
خاصّ - رسالة من رئيس عربي الى دولة عربية.. ما مضمونها؟
-
العلامة فضل الله في ذكرى انفجار المرفأ: من حق اللبنانيين معرفة الحقيقة ومحاسبة المسؤولين
-
الحرارة ستنخفض بشكلٍ كبير... ماذا كشف الأب خنيصر عن الطقس؟
-
هذا ما يقوم به الجيش الإسرائيليّ في لبنان!
-
عطالله في ذكرى 4 آب: إعتداء وجريمة: خارجي وداخلي!
-
ردّ عنيف من سلام على قاسم!
-
"الوفد الإسرائيليّ تراجع عن موقفه السابق في هذا الشأن ".. اليكم كواليس مفاوضات روما!
-
EXCLUSIVE
بالفيديو - ماريو باسيل لـ TTV Plus: انا من بيت باسيل لكن هذا ما قلته لجعجع.مرتي روسية بس أنا من"المعاملتين" ومتفائل بالبلد
-
سقوط قتيل على طريق الشويفات
-
EXCLUSIVE
كواليس - ثلاثة بنود تفجر الخلاف بين وزير وإحدى النقابات...
-
قاسم: لا مانع للقاء علنيّ بين "الحزب" والقيادة السورية
-
"مقيّد بسلاسل حديدية"... عائلة رياض سلامة: حياته بخطر!
-
حقائب جاهزة للفرار... العائدون إلى ضاحية بيروت قلقون من تجدد الحرب!
-
صواريخ غراد ١٢٢ ملم... هذا ما ضبطه الجيش في جرد عرسال!
-
قسطنطين: اشك في أن السلطة القائمة تريد الحقيقة والعدالة في جريمة المرفأ وإلّا فلتثبت العكس
-
باسيل في ذكرى انفجار المرفأ: العدالة المتأخرة ليست بعدالة
-
ماذا يحمل الضباط اللبنانيون إلى مفاوضات روما؟
-
التيار الوطني الحر: العدالة للشهداء والحقيقة للأحياء
-
باسيل في ذكرى انفجار المرفأ: "العدالة بدها قرار"
-
EXCLUSIVE
خاص - القرار الاتهامي في تفجير المرفأ في كانون.. ومطالعة صعب في أيلول تمهّد للحسم
-
-
Just in
-
17 :15
رويترز: أسعار النفط تواصل تراجعها لتسجل أدنى مستوياتها خلال جلسة التداول وخام برنت ينخفض 4.7% وخام غرب تكساس الوسيط 5.4%
-
17 :13
وضع إكليل من الزهر على نصب شهداء انفجار مرفأ بيروت تتمة
-
17 :09
بيروت الّتي أضاعت الصوت بانتظار أن تنطق العدالة تتمة
-
17 :07
روبيو: الإعلان عن الاتفاق مع إيران بشأن هرمز قد يتم قريبا
-
17 :06
صندوق النقد الدولي: تعافي سوريا يكتسب قوة مع توقع نمو في خانة العشرات في 2026 واستمرار النمو القوي في 2027
-
16 :45
"الحدث": إعلان عمانيّ إيراني خلال ساعات بشأن ترتيبات إعادة فتح مضيق هرمز بشكل كامل
All news
- Filter
-
AllPoliticsLebanonWorldPeopleBusinessHealthSportsTechnology
-
وضع إكليل من الزهر على نصب شهداء انفجار مرفأ بيروت
-
-
-
04 August 2026
-
بيروت الّتي أضاعت الصوت بانتظار أن تنطق العدالة
-
-
-
04 August 2026
-
EXCLUSIVE
كواليس - نائب يحضر لفتح ملفات فساد جديدة!
-
-
-
04 August 2026
-
هل يتمّ إعادة فتح مضيق هرمز غدًا؟
-
-
04 August 2026
-
EXCLUSIVE
خاصّ - رسالة من رئيس عربي الى دولة عربية.. ما مضمونها؟
-
-
-
04 August 2026
-
العلامة فضل الله في ذكرى انفجار المرفأ: من حق اللبنانيين معرفة الحقيقة ومحاسبة المسؤولين
-
-
-
04 August 2026
-
قيادي في "حماس": لسنا راضين عن الاتفاق.. وإسرائيل جوهر المشكلة
-
-
04 August 2026
-
خضع لعمليّة لاستئصال ورم... هذه آخر المستجدات عن وضع فنان شهير!
-
-
04 August 2026
-
الحرارة ستنخفض بشكلٍ كبير... ماذا كشف الأب خنيصر عن الطقس؟
-
-
-
04 August 2026
-
راصد الزلازل الهولندي تنبأ بزلزال مصر.. وتوقع المزيد
-
-
-
04 August 2026