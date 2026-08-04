قالت معلومات للـLBCI إنّ "اليوم الأول من المفاوضات بين لبنان وإسرائيل لا يزال مستمرًا ويمكن وصف الأجواء بأنها دقيقة وحساسة إلا أن البحث يتواصل في الملفات الأساسية وفي مقدمها المناطق التجريبية ووقف الأعمال العدائية وتفجير الأنفاق وعمليات هدم القرى."