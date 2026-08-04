نقل رئيس عربي خلال زيارته لدولة إقليمية رسالة لدولة عربية أخرى تحمل تحذيراً من مغبة التدخل العسكري في لبنان وأنه سيؤدي الى استدراج جبهات حدودية وحرب طائفية جديدة في المنطقة لا أحد يتمناها سوى العدو الإسرائيلي والتيارات المتطرفة.