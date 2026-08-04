"في كل عام نستعيد ذكرى حادثة انفجار مرفأ بيروت الدامية، تلك الفاجعة التي أودت بحياة المئات من الضحايا، وأوقعت آلاف الجرحى، وتسببت بدمار هائل طاول العاصمة وأهلها.ومع الأسف، وبعد مرور كل هذه السنوات، لا يزال الغموض يلفّ هذه الجريمة، ولم تظهر الحقيقة كاملة، ولم تتحقق العدالة التي ينتظرها اللبنانيون.إننا ندعو إلى الإسراع في كشف كل ملابسات ما جرى، ومحاسبة كل من يثبت تورطه أو مسؤوليته عن هذه الجريمة، بعيدًا من أي اعتبارات سياسية أو طائفية.فمن حق اللبنانيين جميعًا، ومن حق أهالي الضحايا والجرحى، أن يعرفوا الحقيقة كاملة، وأن تتحقق العدالة، حتى لا تُطوى هذه الكارثة أو تُمرَّر من دون محاسبة، وليكن ذلك ضمانةً لعدم تكرار مثل هذه المآسي التي أصابت الوطن في الصميم."