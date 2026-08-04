نشر المتخصص في الأحوال الجويّة الأب إيلي خنيصر، تقريره حول الأحوال الجوية في لبنان والمنطقة ليومَي الثلاثاء والأربعاء 4 و5 آب، وجاء فيه:

بعد ان تمدد المنخفض الهندي الموسمي نحو شمال شبه الجزيرة العربية وأثر على تركيا بانخفاض الضغط الجوّي نحو 1008hpa، وبدرجات حرارة مرتفعة، مروراً بالحوض الشرقي للبحر الأبيض المتوسط، يعاود الضغط الجوّي ارتفاعه في شرق اوروبا والبحر الاسود خلال الايام المُقبلة، فتتراجع الحرارة في تركيا وتتحول الرياح نحو لبنان الى شماليّة غربية تساهم بتلطيف الاجواء الحارة، لا بل بتراجع درجات الحرارة بين 3 و 7 درجات (بين الساحل والجبل والبقاع) وخاصة بعد ان لامست في البقاع 37-40 درجة بين الأحد والاثنين.

طقس يومي الثلاثاء والاربعاء:

مشمس وحار بقاعاً تتراوح درجات الحرارة عند الظهيرة في الداخل بين 36 و 38 درجة تنخفض بشكل سريع مساء الاربعاء بمعدل 5 درجات، وعلى الجبال الغربية بين 28 و31 تنخفض مساء الاربعاء بمعدل 4 درجات، امّا على الساحل اللبناني فتتراجع من 34-35 الى 31 و32 درجة مع رطوبة 75%.

يتحوّل الطقس من مساء الخامس من آب حتى منتصفه الى صيفي اعتيادي مع اجواء مشمسة وصافية، يتخلله ارتفاعا بسيطا في الحرارة في المناطق البقاعية الموازية للسلسلة الشرقية.

درجات الحرارة على الساحل ليوم الثلاثاء: 32 -34 نهاراً و 27 ليلاً،

الجبال 1200 متر: 29 نهاراً و 23 ليلاً

البقاع: 34-37 نهاراً و 23 ليلاً

على الجبال 2000 متر: 27 نهاراً و 17 ليلا

الرياح: شمالية غربية الى غربية ، سرعتها بين 04 و 10 كم في الساعة، حرارة المياه 31 درجة

الرطوبة: 80%