Tayyar Article
وزير الداخلية الفرنسية: العثور على 75 جثة بعد عبور المهاجرين الأسبوع الماضي إلى سبتة
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04 August 2026
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55 mins ago
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source: tayyar.org
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