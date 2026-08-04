أفادت صحيفة "هآرتس" الإسرائيليّة، أنّ الجيش الإسرائيليّ يُعزّز وجوده في عمق جنوب لبنان.

وأشارت إلى أنّ الجيش الإسرائيليّ يُكرّس سيطرته على مناطق استولى عليها خلال الحرب.



وأضافت أنّ صور الأقمار الإصطناعيّة تكشف أنّ الجيش الإسرائيلي أنشأ 7 قواعد عسكرية على الأقلّ في جنوب لبنان.