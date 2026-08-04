كتب النائب جورج عطالله عبر منصة إكس:

"٤ آب ٢٠٢٠

إعتداء وجريمة : خارجي وداخلي

هناك مَن اعتدى وهناك مَن أخفى وهناك مَن سَيَّس وهناك مَن اجتزأ وهناك مَن ماطل وهناك مَن تهرّب

وكل هؤلاء ال ( هناك مَن ) تضامنوا لتطيير الحقيقة الكاملة والمطلوبة بدون أي مواربة من أول تفصيل الى آخر تفصيل."