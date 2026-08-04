أفادت مصادر بعبدا للـLBCI أن الكلام عن ملحق سرّيّ للمحلق الأمني عار من الصحة ولبنان منفتح على أي صيغة تطرح في شأن الطرف الثالث المسؤول عن مبدأ التحقق والأكيد انه لن يكون الولايات المتحدة.وأضافت: هناك خطة بديلة جهزها الوفد اللبنانيّ في حال لم يتم التوصل الى اتفاق في شأن بنت جبيل او الخيام.وقالت: التباحث عن الطرف الثالث الذي سيتولى التحقق من الانسحاب وتسلم الجيش.وأعلنت مصادر بعبدا للـLBCI: لبنان طرح مناطق نموذجية "كبيرة" من حيث المساحة ما يحتاج إلى آلية تنفيذية دقيقة وتفاصيل تقنية لتحديد كيفية العمل بها.وأشارت الى أنه للمرة الأولى تراجع الوفد الإسرائيليّ عن موقفه السابق في شأن الحدود البرية وسيُعمل على إعادة إظهار الحدود المرسمة دوليًا وهذا ما يفسر وجود خبير قانونيّ دوليّ ضمن الوفد.وأكدت أن الوفد اللبنانيّ مصر على نقل هذا الامر الى المستوى السياسيّ الاسرائيليّ بانتظار الأجوبة والجانب الأميركي متفهم جدا لهذا المطلب.وختمت مصادر بعبدا للـLBCI: الوفد اللبنانيّ يضع على الطاولة مطلب ملح لاعادة تجديد وقف اطلاق النار المعلن سابقًا ويصرّ على وقف انتهاك إسرائيل.