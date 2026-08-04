الممثل و الكوميدي ماريو باسيس في حوار شامل ضمن برنامج الغرفة ٣ مع كاتي يمّين. جولة حول حياته المهنية و الشخصية و افكاره و معتقداته و نظرته الى البلد و حاضر و مستقبل العمل الكوميدي….