Tayyar Article
إعلام عراقي: وزارة النفط العراقية تقول إن ناقلات تحمل الخام العراقي عبرت مضيق هرمز
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04 August 2026
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1 hr ago
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source: tayyar.org
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