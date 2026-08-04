Tayyar Article
انطلاق جولة المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية في روما
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04 August 2026
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51 mins ago
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source: tayyar.org
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Just in
-
12 :38
إعلام عراقي: وزارة النفط العراقية تقول إن ناقلات تحمل الخام العراقي عبرت مضيق هرمز
-
12 :30
هآرتس: الجيش الإسرائيلي يعمل على شقّ طرق جديدة جنوبي لبنان لاستخدامها عسكريا
-
12 :29
صحيفة هآرتس الإسرائيلية: الجيش يعزز وجوده في عمق جنوب لبنان ويكرّس سيطرته على مناطق استولى عليها خلال الحرب
-
12 :27
أنقرة تندد باستهداف سفينتين مدنيتين تركيتين في البحر الأسود
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12 :23
الطيران الحربي الإسرائيلي يحلّق على ارتفاع متوسط فوق جرود عكار والهرمل وصولًا إلى الحدود السورية
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12 :20
القناة 12 الاسرائيلية: إلغاء اجتماع الكابينيت الذي كان مقررًا مساء اليوم لبحث ملفي إيران وغزة
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