تشير مصادر مطلعة الى أن القانون الجديد للاعلام فجر الخلاف بين وزير معني وإحدى النقابات وتحديداً حول ثلاثة بنود: الأول إلغاء النقابات البديلة، ربط المواقع والمنصات الالكترونية بالنقابة، فرض قيود قانونية جديدة على الصحافيين تتعلق "بتعمد اختلاق أكاذيب وأضاليل".ولفتت المصادر الى ان البند الاول تم التوافق حوله فيما بقي البندين الثاني والثالث عالقين على أن يبت المجلس النيابي بمواد القانون ال ١٤٠ عبر التصويت عليه.