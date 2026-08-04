قاسم: لا مانع للقاء علنيّ بين "الحزب" والقيادة السورية
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04 August 2026
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1 hr ago
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source: tayyar.org
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قال الامين العام لـ"حزب الله" الشيخ نعيم قاسم في ذكرى أربعينيّة الإمام الحسين: "ادعو السلطة السياسية الى ايقاف التنازلات المجانية وفتح باب الحوار مع المقاومة وترميم الوضع الداخلي .
وسال: "ألا يفترض ان يكون التدمير سببا لايقاف الحوار مع العدو . عجيب امركم . الاميركي متواطىء وكل ما يحصل من تدمير منهجي هو باشراف وموافقة اميركية" .
وتابع: "ان مسار مذكرة التفاهم هو الذي سيؤدي الى الانسحاب الاسرائيلي . الجمهورية الاسلامية الايرانية انتصرت. واميركا الطاغية ومعها العدو الاسرائيلي يريدون انهاء النظام في ايران لكنهم فشلوا وصمدت ايران التي قالوا عنها انها ستنتهي خلال 4 و5 ايام".
واضاف: "الوحدة الداخلية مهمة ونحن حريصون عليها والوحدة العظيمة بين حزب الله وحركة امل شكلت السد المنيع امام العدو وامام كل اللاعبين الصغار الذين حاولوا ان يدخلوا على خط الحزب والحركة نحن معا كشعب ومقاومة ومستقبل وحياة.نحن معا كأولاد الامام الصدر والسيد حسن نصرالله . نحن مع الوحدة الداخلية ".
وقال: "يا اهل الجنوب سيسجل التاريخ انكم الارض والتراب والهواء والسماء تدوسون المحتل الاسرائيلي ومن ورائه الاميركي لمصلحة العزة والسيادة والكرامة والشرف. يا اهلنا في البقاع زلزلتم الارض من تحت ارجل المعتدين.؟ يا اهلنا في بيروت صمودكم عنوان كرامة لبنان وسيسطر التاريخ عنكم جميعا سنبقى على العهد ونستمر".
واردف قاسم: " نؤكد على اهمية التعاون بين دولتي لبنان وسوريا وان تنجح سوريا في فصل العدو وان تبقى واحدة موحدة وان شاء الله يعود النازحون الى بلدهم سوريا مكرمين معززين فسوريا المستقرة هي سند للبنان كما لبنان المستقر هو سند وسوريا. ولا مانع للقاء علني بين حزب الله والقيادة السورية في الوقت الذي سيكون مناسبا بتقدير الطرفين".
وختم: "سنواجه من ينخرط مع المشروع الاسرائيلي كما نواجه العدو الاسرائيلي. نؤمن بلبنان الواحد الموحد والعدوان على الجنوب هو عدوان على كل لبنان بالطرق المناسبة . لا يمكن ان يستقر لبنان وجنوبه يعاني". نحن مع انتشار الجيش في جنوب نهر الليطاني ومرحب به".
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