صواريخ غراد ١٢٢ ملم... هذا ما ضبطه الجيش في جرد عرسال!
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04 August 2026
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57 mins ago
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source: tayyar.org
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صدر عن قيادة الجيش - مديرية التوجيه البيان الآتي:
بتاريخ 3 /8 /2026، نتيجة المتابعة الأمنية لعمليات التهريب عبر الحدود الشمالية والشرقية، ضبطت وحدة من الجيش في جرد عرسال صواريخ غراد ١٢٢ ملم جرى تهريبها من الأراضي السورية إلى الأراضي اللبنانية، إضافة إلى آلية بيك أب كانت تُستخدم لنقلها، وأوقفت المواطنَين (ع.ح.) و(م.و.)، وهُما من أفراد شبكة التهريب.
كما نفّذت عمليات دهم بحثًا عن سائر أفراد الشبكة، وضبطت ذخائر حربية وأعتدة عسكرية.
سُلمت المضبوطات وبوشر التحقيق مع الموقوفَين بإشراف القضاء المختص، وتجري المتابعة لتوقيف باقي المتورطين.
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