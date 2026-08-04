Tayyar Article
وسائل إعلام إسرائيلية: المجلس الوزاري المصغر ينعقد مساء اليوم على خلفية الاتفاق بشأن غزة والتوتر مع إيران
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04 August 2026
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1 hr ago
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source: tayyar.org
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10 :54
قاسم: لا مانع للقاء علنيّ بين "الحزب" والقيادة السورية تتمة
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10 :43
"مقيّد بسلاسل حديدية"... عائلة رياض سلامة: حياته بخطر! تتمة
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10 :32
الأمين العام لـ"حزب الله" الشيخ نعيم قاسم:
- إسرائيل حصلت على مكتسبات سياسية لكنها لن تحصل على نتائج ميدانية بوجود المقاومة
- إيران عملت على أن يكون لبنان في البند الأول من المذكرة واشترطت إيقاف العدوان والانسحاب الإسرائيلي
- أدعو السلطة في لبنان لإيقاف التنازلات المجانية والحوار مع المقاومة وترميم الوضع الداخلي والاهتمام بالسيادة
- مسار مذكرة التفاهم هو الذي سيحقق الانسحاب الإسرائيلي ولولا صمود المقاومة لما تحقق شيء
- السلطة اللبنانية كانت عونًا لإسرائيل بدلًا من أن تكون عونًا للبنان والرئيس أصبح طرفًا ومفرّقًا وهذا لا ينسجم مع دوره
- لا مانع للقاء علني بين "حزب الله" والقيادة السورية في الوقت الذي يكون مناسباً بتقدير الطرفين
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الأمين العام لـ"حزب الله" الشيخ نعيم قاسم:
- إسرائيل حصلت على مكتسبات سياسية لكنها لن تحصل على نتائج ميدانية بوجود المقاومة
- إيران عملت على أن يكون لبنان في البند الأول من المذكرة واشترطت إيقاف العدوان والانسحاب الإسرائيلي
- أدعو السلطة في لبنان لإيقاف التنازلات المجانية والحوار مع المقاومة وترميم الوضع الداخلي والاهتمام بالسيادة
- مسار مذكرة التفاهم هو الذي سيحقق الانسحاب الإسرائيلي ولولا صمود المقاومة لما تحقق شيء
- السلطة اللبنانية كانت عونًا لإسرائيل بدلًا من أن تكون عونًا للبنان والرئيس أصبح طرفًا ومفرّقًا وهذا لا ينسجم مع دوره
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