كتب المستشار السياسي لرئيس التيار الوطني الحر أنطوان قسطنطين عبر اكس:اشك في أن السلطة القائمة تريد الحقيقة والعدالة في جريمة المرفأ وإلّا فلتثبت العكس . تفجير المرفأ دمّر فكرة الدولة بعد فشلها في حماية امنها وحدودها وأموال شعبها. ازمات متناسلة من أزمة تخلي الدولة عن وظائفها في : السيادة والدفاع ، والعدالة، والأمن، والاقتصاد والإنماء .