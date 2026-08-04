كتب رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل عبر اكس:بذكرى ٤ آب منتذكر الشهداء والجرحى، والمتضررين يلي راحت أملاكهم.ما بيكفي نتذكر بس، واجبنا كلنا نسعى كرمال العدالة للشهداء والحقيقة للأحياء، وهي متوقفة على قرار باستكمال المسار القضائي الصحيح من دون توقف عند كل حاجز قضائي وسياسي مفتعل.بيكفي إنتظار، لان العدالة المتأخرة مش عدالة.