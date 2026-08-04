استذكر التيار الوطني الحر ذكرى ذكرى كارثة المرفأ فنشر ملصقاً يمثل مرفأ بيروت مع صورة الشهداء وميزان العدالة، وكتب عليه: "العدالة للشهداء الحقيقة للأحياء"