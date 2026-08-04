باسيل في ذكرى انفجار المرفأ: "العدالة بدها قرار"
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04 August 2026
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23 mins ago
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source: tayyar.org
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نشر رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل في ذكرى انفجار المرفأ ملصقاً كتب فيه: "العدالة بدها قرار".
August 4, 2026
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