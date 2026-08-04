كتب نائب رئيس التيّار الوطني الحر للشّؤون الإداريّة ​غسان الخوري عبر اكس:٤ آب مأساة كشفت حجم الانهيار بالدولة، وثمن غياب المحاسبة، وقَدّيش صار دم اللبنانيين بلا قيمة ببلد ما بيعرف يحقّق العدالة.انفجار مرفأ بيروت ترك أكتر من ٢١٨ شهيد، وآلاف الجرحى، وشرّد حوالي ٣٠٠ ألف شخص، ودمّر جزء كبير من العاصمة. ومع هيك، وبعد مرور سنوات، بعدها الحقيقة الكاملة غايبة، وبعد ما في محاسبة للمسؤولين.العدالة مش مطلب موسمي، ولا ورقة للاستثمار السياسي. الحقيقة حق لكل اللبنانيين، والمحاسبة هي الأساس لبناء دولة بتحترم شعبها، وما بتسمح إنو أكبر جريمة بتاريخها تمرّ بلا مسؤولية.بـ ٤ آب، منجدّد التزامنا بقضية الحقيقة، وبحق أهالي الشهداء والجرحى وكل المتضرّرين بعدالة مكتملة الأركان، لأن ما في مستقبل لدولة إذا ما واجهت ماضيها، وما في ثقة من دون كشف الحقيقة ومحاسبة كل مسؤول.