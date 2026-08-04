Tayyar Article
ترامب: المحادثات مع إيران مستمرة ونعمل على إعادة فتح مضيق هرمز بالكامل اليوم الثلاثاء
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04 August 2026
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28 mins ago
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source: tayyar.org
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07 :54
ماذا نعرف عن الطفيلي المعوي المنتشر في أميركا؟ (Skynews) تتمة
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07 :26
ترامب: طلب 3 دول أوقف ضربة قاصمة لإيران (Skynews) تتمة
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إعلام روسي: مقتل 5 أشخاص وإصابة 6 آخرين في هجوم بطائرة مسيرة على منطقة موسكو
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التحكم المروري: قتيل و8 جرحى في 7 حوادث سير خلال الـ24 ساعة الماضية
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