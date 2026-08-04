البناء: خفايا وكواليسخفاياتوقفت مصادر اقتصادية أمام كلام الرئيس الأميركي دونالد ترامب حول مضيق هرمز لتستنتج أن الأزمة ليست في طريق الحل، بعدما هاجم ترامب طهران قائلا أنها تقول إن إيران ستدير المضيق بقوة، مضيفاً أنه «خاضع أصلاً لسيطرة كاملة من البحرية الأميركية ومن حصارنا». ولا يكتفي ترامب هنا بالمطالبة بفتح هرمز أمام السفن، بل ينسب إلى الولايات المتحدة سلطة فعلية عليه، وينكر ضمناً أن تكون إدارته حقاً سيادياً لدولتي الشاطئ، إيران وعُمان. وتقول المصادر إن حركة الملاحة تكشف الفارق بين السيطرة العسكرية والقدرة على ضمان العبور؛ ووجود الأسطول الأميركي لم يمنع هبوط الحركة إلى تسع سفن الأحد، ولم يُعد الناقلات وشركات التأمين إلى المضيق. حيث تستطيع البحرية الأميركية فرض حصار على الموانئ الإيرانية، لكنها لا تستطيع فتح هرمز تجارياً من دون اتفاق يزيل مخاطر الاستهداف ويحدّد قواعد المرور. لذلك جاء الرد الإيراني بالتمسك بالتفاوض مع عُمان حول ممر مشترك، واشتراط وقف العدوان الأميركي. وهكذا يصبح كلام ترامب إعلاناً بأن الأزمة مستمرة وما جرى هو مجرد هدنة كشف استحالة الذهاب إلى الحرب الكبرى والمكابرة في العودة إلى التسوية.كواليسعلق مرجع سياسي على تسرّيب السلطة اللبنانية لمعلومات عن مطالب جريئة يحملها الوفد إلى مفاوضات روما، بينها الانسحاب من بنت جبيل والخيام، بالقول إن السؤال هو مَن يملك إلزام الاحتلال، بعدما أعلن بنيامين نتنياهو ووزير حربه يسرائيل كاتس رفض الانسحاب من أي منطقة محتلة قبل نزع السلاح والتحقق من زوال التهديد. وحتى زوطر الغربية، البلدة غير المحتلة التي بدأت فيها التجربة، لم تنتهِ إسرائيلياً؛ والعودة لم تتجاوز 15 عائلة وفق الشروط الاسرائيلية، والإعمار لم يبدأ، وقرار نجاح التحقق لم يصدر. وبعد زوطر يأتي، وفق التسلسل المتداول، دور فرون وصريفا، لا بنت جبيل والخيام. وإذا احتاج إعداد كل تجربة شهراً وتنفيذها والتحقق منها أشهراً، فقد تمرّ سنة قبل الانتقال إلى مناطق جديدة، يرجّح أن تكون غير محتلة أيضاً. لذلك تبدو التسريبات اللبنانيّة موجهة إلى الداخل أكثر من كونها برنامجاً قابلاً للتنفيذ. بينما السؤال لماذا تصمت السلطة عن بقاء إطلاق النار والقصف والاستهداف ولماذا لا تعلن تجميد التفاوض والتعاون في المناطق التجريبية حتى يتحقق وقف ثابت لإطلاق النار.نداء الوطن: أسرارعلم أن الحديث عن ملحق سري إضافي عسكري وأمني هو من تسويقات "حزب الله" وكل ما في الأمر أن هناك طروحات إسرائيلية لم يوافق عليها لبنان وهذه طبيعة التفاوض.قال مصدر مسؤول لـ "نداء الوطن" إن طبيعة الوفد التفاوضي تخضع للتناسب بحيث يجب أن يكون مقابل كل عضو في الوفد الإسرائيلي عضو في الوفد اللبناني من ذات الاختصاص وبالتالي تركيبة الوفد وتوسعته لا تخضع للضغوطات.‎تتحدث أوساط صيداوية عن خشية شعبية من إعادة إعمار مجمع فاطمة الزهراء، الواقع في شارع يضم عدداً من الجامعات والمدارس، خوفًا من تعرضه لمرة ثالثة لاستهداف إسرائيلي بعد الاستهدافين السابقين.