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خروج اسرائيلي عن الموضوع الاصلي للتفاوض؟

  • 04 August 2026
  • 36 mins ago
    • Lebanon
    • POLITICS
  • source: اللواء

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