الشرق الأوسط السعودية: بيروت: كارولين عاكوم:



تستضيف روما اليوم جولة سابعة من المفاوضات اللبنانية - الإسرائيلية، في ظل استمرار الخلافات حول سلاح «حزب الله»، وإصرار إسرائيل على مواصلة سياستها التدميرية للبنى التحتية في جنوب لبنان، وهما أمران يشكلان عقبتين أساسيتين أمام أي تقدم في المفاوضات الحالية التي تستمر حتى الخميس.



ويشارك في الجولة وفد سياسي - عسكري لبناني موسع يرأسه السفير السابق سيمون كرم، ويضم سفيرة لبنان في واشنطن ندى حمادة معوض.

وأفيد في بيروت بأن الوفد سيخوض المفاوضات متمسكاً بثوابته، وفي مقدمها وقف اعتداءات إسرائيل، ووقف تدمير القرى ضمن «الخط الأصفر».



في المقابل، تؤكد مصادر وزارية مطلعة لـ«الشرق الأوسط»، أن معضلة سلاح «حزب الله» تراوح مكانها، في ظل تمسك مسؤولي الحزب برفض التخلي عنه.