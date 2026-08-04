الأخبار: فتح النائب فؤاد مخزومي مبكراً معركة رئاسة الحكومة، بعدما انتقل ما كان يقوله في مجالسه الخاصة إلى العلن عبر مواقف مقرّبين منه. فقد اعتبر مستشاره الإعلامي برنارد بريدي أنه «لا يدري إن كان رئيس الحكومة نواف سلام سيكمل ولايته، لكنه متأكد من أن فؤاد مخزومي هو رجل المرحلة والشخص الأنسب، انطلاقاً من رؤيته المستقبلية للبنان، وثبات مواقفه، وانفتاحه على السعودية». وأضاف بريدي أن مخزومي «يمثل قيادة سنّية استطاعت جمع مختلف الطوائف تحت راية الحوار، وهو أيضاً محارب للفساد، ما يجعله الرجل المناسب لترؤّس حكومة إنقاذ، ولا منافس حقيقياً له».وأثارت هذه التصريحات ردوداً سريعة من أوساط مقرّبة من سلام، كان أبرزها تعليق المحامي مروان سلام، الذي سخر من بريدي واصفاً إياه بـ«كاتب الأوهام»، داعياً إياه إلى «الاستمرار في التفاؤل»، ومضيفاً أن مخزومي «قد يصل إلى السراي الحكومي بحلول عام 2126».