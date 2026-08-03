Tayyar Article
"النهار": الجولة السابعة من المفاوضات المباشرة بين لبنان وإسرائيل ستنطلق غداً الثلاثاء عند الساعة 12 ظهراً بتوقيت بيروت في روما
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03 August 2026
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58 mins ago
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source: tayyar.org
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الرياضي بطل لبنان في كرة السلة بعد فوزه في المباراة السابعة والفاصلة ضمن السلسلة النهائية لبطولة لبنان في كرة السلة على غريمه نادي الحكمة بيروت بنتيجة 100-79
-
23 :11
بيان قطري مصري تركي:
- ندعو المجتمع الدولي للضغط على إسرائيل للالتزام باتفاق وقف إطلاق النار
- ندعو لحماية المدنيين والمنشآت الطبية والعاملين بالمجال الإنساني ووصول المساعدات لغزة
- نعرب بصفتنا الدول الوسيطة عن إدانتنا واستنكارنا لانتهاكات إسرائيل المتواصلة في قطاع غزة
-
22 :52
الجيش الإسرائيلي يقوم بإحراق منازل في بلدة مجدلزون جنوبي لبنان
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03 August 2026
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