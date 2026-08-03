أفادت صحيفة معاريف بأن الجيش الإسرائيلي يواصل عملياته في سلسلة تلال علي الطاهر، في محاولة لإخراج عشرات من عناصر حزب الله، قالت إنهم محاصرون داخل عدد من الأنفاق في المنطقة.وبحسب الصحيفة، يستخدم الجيش الإسرائيلي طائرات مسيّرة مزوّدة بمكبرات صوت قوية تعمل على مدار الساعة، بهدف الضغط على العناصر داخل الأنفاق ودفعهم إلى الخروج والاستسلام أو الاشتباك خارجها.وأضافت معاريف أن هذه المحاولات لم تحقق حتى الآن نتائج كبيرة، إذ لا يزال معظم العناصر داخل الأنفاق، وفق الرواية الإسرائيلية.