Tayyar Article
الجيش الإسرائيلي: في وقت سابق اليوم، أُصيب جندي احتياط في الجيش الإسرائيلي بجروح طفيفة نتيجة حادث عملياتي في جنوب لبنان
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03 August 2026
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1 hr ago
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source: tayyar.org
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22 :36
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22 :07
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21 :32
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21 :08
ترامب:
- أرغب في إعطاء الإيرانيين فرصة أخيرة قبل أن أقضي عليهم بشكل كامل
- كنا نعتزم توجيه ضربة لإيران أمس وكان مقررا أن تكون أقوى ضربة على الإطلاق
- المرحلة الثانية ستكون تجريد إيران من أي قدرات نووية ولم أغير موقفي بشأن ذلك أبدا
- نتحدث حاليا عن إعادة فتح مضيق هرمز بحلول الغد بشكل كامل
- نتحدث مع الإيرانيين استجابة لطلبهم وهذه فرصتهم الأخيرة
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03 August 2026
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03 August 2026
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