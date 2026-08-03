Tayyar Article
هيئة كولكو وندسور تحيي BBQ السنوي بحضور المنسق العام لكولكو كندا السيد أنطوان مناسا
-
03 August 2026
-
1 hr ago
-
-
source: tayyar.org
-
أقامت هيئة كولكو وندسور BBQ السنوي في الباحة الخارجية لكنيسة مار شربل المارونية وندسور بحضور منسقة الهيئة دومينيك الدويهي سابا ،منسق عام كولكو كندا أنطوان مناسا ،منسق هيئة تورنتو وليد الحداد ،مسؤول الإعلام والتواصل في كولكو كندا فواز بادور ومنسق( yucatan & Quintanaroo ) المكسيك جورج سلوم وأعضاء الهيئة وحشد من المناصرين والأصدقاء.
بدأ الغداء بكلمة ترحيب بالحضور لمنسقة الهيئة دومينيك الدويهي عايدت فيها الجيش اللبناني بعيده ٨١ ،تلتها كلمة منسق عام كولكو كندا أنطوان مناسا شكر فيها منسقة الهيئة والهيئة على استضافته في هذه المناسبة ووجه معايدة خاصة للعماد عون في عيد الجيش الذي احب وأمضى عمره في سبيل الوطن .
بعدها سلمت منسقة الهيئة درعا تذكاريا للمنسق العام عربون شكر على زيارته الهيئة،ثم التم الجميع لقطع قالب حلوى للمناسبة .
وكان المنسق العام في زيارته لوندسور قد جال على
المرجعيات الروحية ،فزار كنيسة مار سمعان للروم الكاثوليك وإلتقى الارشمندريت جرارد ابي صعب الذي قدم له هدية تذكارية ، ثم زار كنيسة مار بطرس المارونية وختم جولته في كنيسة مار شربل المارونية والتقى فيها الاب بشير نصر الذي قدم له هدية تذكارية عن نشأة الكنيسة والرعية .وختم جولته في لقاء هيئة كولكو وندسور في منزل منسقة الهيئة دومينيك الدويهي سابا حيث كان للجميع فسحة واسعة للأسئلة والإجابات وكلمة شاملة للمنسق العام .
-
Just in
-
22 :36
إيران: عضو مجمع تشخيص مصلحة النظام في إيران اللواء محسن رضائي:
- لن نسمح بأي حال من الأحوال بفتح مسار غير المسار الإيراني في مضيق هرمز
- ألحقنا ضربات قوية بالولايات المتحدة في الأيام الـ17 من المواجهة التي أعقبت انتهاك مذكرة التفاهم
-
22 :07
إسرائيل تضغط لإخراج عناصر الحزب من أنفاق علي الطاهر! (Al-Jadeed) تتمة
-
21 :49
نتنياهو: ثمة من يعتبر أن فتح الباب للغزيين للمغادرة دون تهديد سلاح جريمة حرب أو ترانسفير
-
21 :46
الجيش الإسرائيلي: في وقت سابق اليوم، أُصيب جندي احتياط في الجيش الإسرائيلي بجروح طفيفة نتيجة حادث عملياتي في جنوب لبنان
-
21 :40
سكاي نيوز: سفينة شحن تركية كانت متجهة إلى روسيا تتعرض لهجوم بطائرات مسيّرة في البحر الأسود
-
21 :08
ترامب:
- أرغب في إعطاء الإيرانيين فرصة أخيرة قبل أن أقضي عليهم بشكل كامل
- كنا نعتزم توجيه ضربة لإيران أمس وكان مقررا أن تكون أقوى ضربة على الإطلاق
- المرحلة الثانية ستكون تجريد إيران من أي قدرات نووية ولم أغير موقفي بشأن ذلك أبدا
- نتحدث حاليا عن إعادة فتح مضيق هرمز بحلول الغد بشكل كامل
- نتحدث مع الإيرانيين استجابة لطلبهم وهذه فرصتهم الأخيرة
-
-
Other stories
-
-
-
إسرائيل تضغط لإخراج عناصر الحزب من أنفاق علي الطاهر!
-
هيئة قضاء زحلة وضعت إكليلاً من الغار على نصب الجيش اللبناني في ذكراه الواحدة والثمانين
-
مناطق تجريبية خالية من السلاح.. و3 لجان!
-
"ملتقى معاً.. من اجل الانسان في لبنان" ينطلق بعد الأربعاء في نقابة الصحافة
-
مرقص: 4 آب ذكرى أليمة... ليست خبراً يطويه النسيان
-
ألخوري: الكهرباء حق، مش امتياز!
-
هيكل يتابع جولاته ويتفقَّد وحدات عسكرية منتشرة في صيدا والسعديات
-
هيئة قضاء بعبدا في التيار الوطني الحر تدعو لحضور عشائها السنوي
-
ملف رياض سلامة: بيان هام صادر عن النيابة العامة التمييزية
-
شو الوضع؟ مفاوضات روتينية جديدة في روما على وقع إحراق الجنوب وتدميره... بين سلامة وذكرى "4 آب" اللبنانيون ينتظرون الحقيقة!
-
هيئة قضاء زحلة في التيار الوطني الحر تدعو لحضور عشائها السنوي
-
الجيش يوقف 20 شخصًا ويضبط أسلحة وذخائر حربية
-
إسرائيل تمعن في الدمار فيما الدبلوماسية تتقدم في إيران
-
سلام امام وفد من بلدية زوطر الغربية: إعادة إعمار البلدات الجنوبية المتضررة أولوية وطنية
-
EXCLUSIVE
خاصّ - روما-2 يرسم مستقبل التهدئة جنوباً!
-
إليكم تطوّرات الوضع الصحّي لرياض سلامة!
-
مسيّرة إسرائيليّة ألقت قنبلة صوتية على "رابيد" في بلدة المنصوري
-
نداءٌ "عاجل" من بلدة جنوبية!
-
بيانٌ للسفير عيسى... هذا ما جاء فيه!
-
ناجي حايك: هذا ما على القضاء اللبناني فعله مع سلامة!
-
-
Just in
-
22 :36
إيران: عضو مجمع تشخيص مصلحة النظام في إيران اللواء محسن رضائي:
- لن نسمح بأي حال من الأحوال بفتح مسار غير المسار الإيراني في مضيق هرمز
- ألحقنا ضربات قوية بالولايات المتحدة في الأيام الـ17 من المواجهة التي أعقبت انتهاك مذكرة التفاهم
-
22 :07
إسرائيل تضغط لإخراج عناصر الحزب من أنفاق علي الطاهر! (Al-Jadeed) تتمة
-
21 :49
نتنياهو: ثمة من يعتبر أن فتح الباب للغزيين للمغادرة دون تهديد سلاح جريمة حرب أو ترانسفير
-
21 :46
الجيش الإسرائيلي: في وقت سابق اليوم، أُصيب جندي احتياط في الجيش الإسرائيلي بجروح طفيفة نتيجة حادث عملياتي في جنوب لبنان
-
21 :40
سكاي نيوز: سفينة شحن تركية كانت متجهة إلى روسيا تتعرض لهجوم بطائرات مسيّرة في البحر الأسود
-
21 :08
ترامب:
- أرغب في إعطاء الإيرانيين فرصة أخيرة قبل أن أقضي عليهم بشكل كامل
- كنا نعتزم توجيه ضربة لإيران أمس وكان مقررا أن تكون أقوى ضربة على الإطلاق
- المرحلة الثانية ستكون تجريد إيران من أي قدرات نووية ولم أغير موقفي بشأن ذلك أبدا
- نتحدث حاليا عن إعادة فتح مضيق هرمز بحلول الغد بشكل كامل
- نتحدث مع الإيرانيين استجابة لطلبهم وهذه فرصتهم الأخيرة
All news
- Filter
-
AllPoliticsLebanonWorldPeopleBusinessHealthSportsTechnology
-
إسرائيل تضغط لإخراج عناصر الحزب من أنفاق علي الطاهر!
-
-
-
03 August 2026
-
هيئة قضاء زحلة وضعت إكليلاً من الغار على نصب الجيش اللبناني في ذكراه الواحدة والثمانين
-
-
-
03 August 2026
-
مناطق تجريبية خالية من السلاح.. و3 لجان!
-
-
-
03 August 2026
-
هيئة قضاء طرابلس في "التيار" وضعت إكليلاً على نصب الجيش ووزّعت أعلاماً لبنانية
-
-
03 August 2026
-
"ملتقى معاً.. من اجل الانسان في لبنان" ينطلق بعد الأربعاء في نقابة الصحافة
-
-
-
03 August 2026
-
مرقص: 4 آب ذكرى أليمة... ليست خبراً يطويه النسيان
-
-
-
03 August 2026
-
ألخوري: الكهرباء حق، مش امتياز!
-
-
-
03 August 2026
-
هيكل يتابع جولاته ويتفقَّد وحدات عسكرية منتشرة في صيدا والسعديات
-
-
-
03 August 2026
-
هيئة قضاء بعبدا في التيار الوطني الحر تدعو لحضور عشائها السنوي
-
-
-
03 August 2026
-
ملف رياض سلامة: بيان هام صادر عن النيابة العامة التمييزية
-
-
-
03 August 2026