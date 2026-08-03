أقامت هيئة كولكو وندسور BBQ السنوي في الباحة الخارجية لكنيسة مار شربل المارونية وندسور بحضور منسقة الهيئة دومينيك الدويهي سابا ،منسق عام كولكو كندا أنطوان مناسا ،منسق هيئة تورنتو وليد الحداد ،مسؤول الإعلام والتواصل في كولكو كندا فواز بادور ومنسق( yucatan & Quintanaroo ) المكسيك جورج سلوم وأعضاء الهيئة وحشد من المناصرين والأصدقاء.بدأ الغداء بكلمة ترحيب بالحضور لمنسقة الهيئة دومينيك الدويهي عايدت فيها الجيش اللبناني بعيده ٨١ ،تلتها كلمة منسق عام كولكو كندا أنطوان مناسا شكر فيها منسقة الهيئة والهيئة على استضافته في هذه المناسبة ووجه معايدة خاصة للعماد عون في عيد الجيش الذي احب وأمضى عمره في سبيل الوطن .بعدها سلمت منسقة الهيئة درعا تذكاريا للمنسق العام عربون شكر على زيارته الهيئة،ثم التم الجميع لقطع قالب حلوى للمناسبة .وكان المنسق العام في زيارته لوندسور قد جال علىالمرجعيات الروحية ،فزار كنيسة مار سمعان للروم الكاثوليك وإلتقى الارشمندريت جرارد ابي صعب الذي قدم له هدية تذكارية ، ثم زار كنيسة مار بطرس المارونية وختم جولته في كنيسة مار شربل المارونية والتقى فيها الاب بشير نصر الذي قدم له هدية تذكارية عن نشأة الكنيسة والرعية .وختم جولته في لقاء هيئة كولكو وندسور في منزل منسقة الهيئة دومينيك الدويهي سابا حيث كان للجميع فسحة واسعة للأسئلة والإجابات وكلمة شاملة للمنسق العام .