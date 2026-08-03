إحياءً للعيد الحادي والثمانين للجيش اللبناني، نظّمت لجنة العسكريين المتقاعدين في هيئة قضاء زحلة في التيار الوطني الحر وقفة وفاء أمام نصب شهداء الجيش اللبناني، حيث وضعت إكليلًا من الغار على النصب أمام مكتب هيئة القضاء في بناية كريستال سنتر، بمشاركة النائب سليم عون ومنسق هيئة القضاء الياس بخاش وأعضاء الهيئة وأمين سر مجلس القضاء قزحيا الزوقي وعضو المجلس ناصيف بو ديوان ومنسق اللجنة المركزية للإعلام والتواصل ميشال أبو نجم ومنسّق قطاع الشباب إيليو حداد.وشكّلت المناسبة محطةً لتجديد الوفاء للمؤسسة العسكرية ولرسالتها الوطنية، والتأكيد على أن الجيش اللبناني سيبقى أمان الوطن ورمز وحدته وسيادته، فيما يبقى شهداؤه عنوانًا للتضحية في سبيل حماية لبنان.