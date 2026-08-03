Tayyar Article
القناة ١٢ عن تحليل صور أقمار اصطناعية: الجيش الإسرائيلي دمر قرى مروحين ومارون الراس وبليدا والعديسة ومحيبيب بالكامل
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03 August 2026
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32 mins ago
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source: tayyar.org
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21 :08
ترامب:
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21 :08
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20 :29
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03 August 2026
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