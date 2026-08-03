"ملتقى معاً.. من اجل الانسان في لبنان" ينطلق بعد الأربعاء في نقابة الصحافة
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03 August 2026
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1 hr ago
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source: tayyar.org
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أعلن "ملتقى معاً.. من اجل الانسان في لبنان" أنه صوناً للسلم الاهلي والحوار بين اللبنانيين وفي توقيت حساس وهام من عمر لبنان، وفي خضم العدوان الاسرائيلي المتواصل على لبنان، ينطلق الملتقى الاربعاء في 5 آب الجاري، وذلك في مؤتمر صحافي عند الساعة 11 صباحاً وفي مبنى نقابة الصحافة اللبنانية في الرملة البيضاء.
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وما يميز اعضاء الملتقى انهم ناشطون في مجال الحوار الاسلامي والمسيحي، ولهم خلفية اكاديمية وصحافية واجتماعية ودينية وباع طويل في العمل المشترك الوطني والاهلي والاجتماعي.
و بحيب بيان له تتميز إنطلاقة الملتقى، انها تأتي في توقيت صعب من تاريخ لبنان، والحاجة الى "كلمة سواء" وتغليب لغة العقل والحوار على الانغلاق والتعصب، وانفلات بعض الاصوات والخطابات التي تدعو الى التعصب والانغلاق والانقسام.
وتأتي ايضاً في ظل استمرار العدوان الاسرائيلي على لبنان واستباحته ارضه وسماءه ومنشآته المدنية والثقافية والتاريخية والدينية وتدميره.
أهداف الملتقى
اما ابرز اهداف الملتقى فهي:
- دراسةُ القضايا الوطنيةِ والإنسانيةِ في لبنانَ دراسةً علميةً موضوعيةً بنّاءَة.
- الإضاءةُ على التحدياتِ التي تواجهُ صونَ الوطنِ وحريته وسيادته، وتعزيز بناء دولته القادرة والعادلة، وترسيخ كرامةِ الإنسان وأمنِهِ فيه، واقتراحُ الحلولِ والمقارباتِ الملائِمة.
- تعزيزُ الثقافةِ الوطنية، والتأكيد على إبراز الهوية اللبنانية الجامعةِ، وترسيخُ قيم الانتماءِ والولاء والمسؤوليةِ الوطنية بأفضل ما تعنيه جميعاً، وبِما يمكن أن تتجسّد فيه بالاستناد الى سردية موضوعية جامعة لتاريخنا الوطني.
- الإسهامُ في حمايةِ السِّلمِ الأهليِّ وتعزيزِ أسسِ العيش الواحِد والشراكةِ الوطنيةِ.
- تشجيعُ الحِوارِ بينَ المكوناتِ اللبنانيةِ والمُهتمِّين مِن أهلِ الرأي والاختصاصِ وتعزيز التلاقي على كل ما يجمع لما فيه خيرُ لبنان واللبنانيين.
- الإسهام في تقريبِ وجهاتِ النظرِ، ودعمِ المبادراتِ الوطنيةِ البناءةِ الهادفة إلى صيانةِ أرض الوطن، وبناء الدولة وتفعيل اداراتها، وبسط سلطة أجهزتها الأمنية والمدنية على مدى الكيان الوطني برمته، كما إلى إعادةِ إعماره وتنميتِه بكل ما يلزم لضمان نمائه المُستدام وازدهاره وارتقائه.
- إطلاقُ مواقفَ وتوصياتٍ ورؤًى تختصُّ بالقضايا الوطنية، كما بالأحداث الجارية والمستجدّةِ والطّارئة، وتسهمُ في خدمةِ الوطنِ والإنسانِ.
- التضامن المسؤول مع ضحايا الحروب المستمرة معاناتهم، والسعي إلى دعمهم للحفاظ على كامِلِ حقوقهم وكرامتهم في أرضهم ووطنهم.
ويضم الملتقى كلاً من الدكاترة: قاسم قصير، بسام الهاشم، حسن ابراهيم، رانيا غانم، غازي قانصو. كما يضم، المحامي عمر زين، والشيخ عبد الله جبري، والاساتذة: فادي ابي علام، شوقي سري الدين، ناجي خوري
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