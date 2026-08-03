نشر وزير الإعلام المحامي د. بول مرقص عبر منصة "أكس"، صورة مؤثرة لأهراءات مرفأ بيروت بعد الانفجار عام 2020، وكتب عليها باللون الأحمر: "ذكرى أليمة... ليست خبراً يطويه النسيان".