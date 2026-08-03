ألخوري: الكهرباء حق، مش امتياز!
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03 August 2026
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1 hr ago
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source: tayyar.org
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كتب نائب رئيس التيار الوطني الحر للشؤون الإدارية غسان الخوري:
الناس اليوم استلمت فواتير المولدات، وعم تدفع من جيبتها ثمن فشل الدولة بالاصلاح وسنين التعطيل، وبعد في أحزاب ما بيستحو انو عطّلوا الخدمة العامة للاستفادة الميليشوية.
اللبناني ما بيجوز بقا يتحمّل فاتورتين، بينما حقّه تكون الكهرباء مؤمّنة 24/24.
المحاسبة بتبلّش مع كل مين عطّل إصلاح قطاع الكهرباء، وحوّله لملف محاصصة ومصالح، وخدع الرأي العام بأوهام وشعارات وترجمها بمزيد من العتمة واستنزاف الناس.
الكهرباء حق، مش امتياز!
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