هيكل يتابع جولاته ويتفقَّد وحدات عسكرية منتشرة في صيدا والسعديات
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03 August 2026
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20 mins ago
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source: tayyar.org
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تابع قائد الجيش العماد رودولف هيكل جولاته وتفقَّد قيادة لواء المشاة الأول في ثكنة محمد زغيب - صيدا ولواء المشاة الثامن في السعديات، واطّلع على الانتشار العملاني ومهمات حفظ الأمن المنفَّذة في قطاع المسؤولية.
استهل العماد هيكل جولته بتهنئة العسكريين لمناسبة عيد الجيش الحادي والثمانين، مثمّنًا جهودهم وتضحياتهم، ولافتًا إلى أنّ قوة الجيوش تقاس بالعزيمة والالتزام قبل العتاد والسلاح.
وفي تشديده على أهمية الحفاظ على الجهوزية والاستعداد للمزيد من التضحية، توجه إليهم بالقول: "نبذل أقصى طاقتنا لأداء واجبنا في ظل صعوبات كبيرة. لقد واجه الجيش تحديات جسيمة خلال الفترة الماضية، بخاصة تلك الناتجة عن العدوان الإسرائيلي، وازداد تماسكًا وإيمانًا برسالته".
وأضاف: "يعلق اللبنانيون آمالهم على الجيش ويرون فيه حارس أمنهم بفضل أدائه الحازم والمحترف. طائفتنا لبنان وإيماننا برسالتنا ثابت لا يتزعزع".
وختم داعيًا العسكريين إلى عدم التأثر بالشائعات.
كما قدّم التعازي لذوي العسكريين الشهداء، مشيدًا باندفاعهم وإخلاصهم في أداء الواجب، وتضحياتهم الغالية من أجل الوطن.
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